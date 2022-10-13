The Telegraph обвиняет «зомби-экономику» в крахе Великобритании
2022-10-13
22:31
Журналист The Telegraph Аллистер Хит в своей статье утверждает, что «зомби-экономика» стала причиной разрушения Великобритании. По его мнению, это происходит из-за отсутствия реальных услуг и товаров.
Хит пишет, что хозяйственную деятельность в стране поддерживают рост стоимости активов и подпитка долгами. Он называет «зомби» компании, инвесторов и домовладельцев с большими долгами, которые жили за счет низких кредитных ставок.
Журналист призывает правительство во главе с Лиз Трасс обеспечить производство реальных услуг и товаров. В ином случае страна столкнется с высокими налогами и резким увеличением расходов, вплоть до полного краха экономики.
Опубликовано: Светлана Репина
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