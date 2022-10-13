Песков: диверсанты пытались взорвать «Турецкий поток», но их задержали

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на газопровод «Турецкий поток» посягали «некие силы». По его словам, диверсантов задержали на территории РФ.

Ранее во время совещания в Совете безопасности Владимир Путин заявил, что украинская сторона планировала взрыв «Турецкого потока». Эту информацию он повторил на встрече с президентом Турции Эрдоганом.

В конце сентября ФСБ сообщало о предотвращении теракта на одном из нефтегазовых объектов, не уточняя его названия. Силовики задержали подозреваемого, в телефоне которого была переписка с украинским куратором.