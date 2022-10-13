Глава «Газпрома» заявил, что в «Северном потоке» нужно отрезать большой кусок трубы

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в эфире Первого канала рассказал, что сейчас труба «Северного потока» на большое расстояние заполнена водой. Такой вывод он сделал из скорости падения давления в газопроводе.

По словам Миллера, для восстановления работы магистрали придется отрезать большой кусок трубы. Фактически это означает строительство нового участка. При этом поднять трубу, заполненную водой, очень проблематично.

Руководитель «Газпрома» напомнил, что восстановить работу «Северного потока» мешает неисправность турбин Siemens. Поскольку единственный завод по ремонту турбин работает в Канаде, которая ввела санкции в отношении России, для замены турбин на российские нужно строить новую компрессорную станцию.