Белый дом заявил о невозможности ядерной сделки с Ираном
2022-10-13
23:12
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в ближайшее время возобновить ядерную сделку и Ираном не представляется возможным.
Он отметил, что США заинтересованы в возобновлении сделки. Однако в нынешней ситуации сделать это не получится.
Ядерной сделкой называют Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласованный в 2015 году. Документ предусматривал снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из сделки по решению Дональда Трампа.
Опубликовано: Светлана Репина
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