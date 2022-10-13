Myśl Polska: попытка досадить России закончится для Польши эффектным самоубийством

2022-10-13

23:12

Польский историк Пшемыслав Пяста заявил, что попытка досадить России закончится для Польши эффектным самоубийством.

13 октября обозреватель польского еженедельника Myśl Polska Пшемыслав Пяста заявил, что желание как правительства, так и граждан Польши сохранить антироссийские санкции, уничтожающие экономику страны, является «не признаком мужества, а психического расстройства».

Пяста отметил, что желание поляков «навалять ненавистным “русинам”» приведёт к «эффектному самоубийству» всей Республики Польши, и напомнил, что в истории страны уже не раз бывал столь печальный конец.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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