Кадыров назначил советником по гуманитарным, социально-экономическим вопросам Артёма Чайку

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение о назначении нового советника по гуманитарным, социально-экономическим вопросам.

13 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале сообщил, что принял решение о назначении Артёма Чайки на пост советника по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам.

Кадыров уточнил, что Чайка будет координировать деятельность общественных организаций в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности, в которых принимает участие Чечня.