Кадыров назначил советником по гуманитарным, социально-экономическим вопросам Артёма Чайку
2022-10-13
23:24
Глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение о назначении нового советника по гуманитарным, социально-экономическим вопросам.
13 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале сообщил, что принял решение о назначении Артёма Чайки на пост советника по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам.
Кадыров уточнил, что Чайка будет координировать деятельность общественных организаций в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности, в которых принимает участие Чечня.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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