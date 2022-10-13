Кадыров назначил советником по гуманитарным, социально-экономическим вопросам Артёма Чайку

2022-10-13

23:24

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение о назначении нового советника по гуманитарным, социально-экономическим вопросам.

13 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале сообщил, что принял решение о назначении Артёма Чайки на пост советника по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам.

Кадыров уточнил, что Чайка будет координировать деятельность общественных организаций в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности, в которых принимает участие Чечня.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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