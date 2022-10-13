В Германии автопробег против антироссийских санкций собрал сотни машин

13 октября в восьми городах Германии прошли автопробеги в знак протеста против антироссийских санкций и политики государства в области энергетики.

В Нойбранденбурге полиция насчитала около 350 автомобилей, в Гюнстрове – примерно 150, а в Ростоке – около 100. Автопробеги прошли также в Пархиме, Висмаре, Шверине, Штральзунде, Грайфсвальде. В автопробеге участвовала даже строительная и сельскохозяйственная техника.

Участники акции держали флаги Германии и России, призывали власти прекратить поставлять Украине оружие и выйти из НАТО. Они также настаивали на отмене санкций против РФ.