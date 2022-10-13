Медведев назвал Борреля «увядшей брюссельской капустой»
2022-10-13
23:42
Экс-президент РФ Дмитрий Медведев назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля «увядшей брюссельской капустой».
13 октября бывший президент Российской Федерации на своей личной странице «ВКонтакте» заявил о том, что есть глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель является «увядшей брюссельской капустой».
Медведев считает, что заявление Борреля об уничтожении российской армии доказывает факт того, что «бедная Европа» страдает от «мощных ботаников», которых берут «на такие высокие должности».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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