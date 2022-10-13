Дитер Болен из Modern Talking заявил, что антироссийские санкции помешали мирным переговрам
2022-10-13
23:53
Основатель Modern Talking Дитер Болен заявил, что если бы Европа не ввела санкции, состоялись бы мирные переговоры и европейцам не пришлось бы мерзнуть. При этом он уточнил, что выступает против военных действий.
Это высказывание прокомментировал Владимир Кличко, брат мэра Киева. Он спросил, не волнует ли музыканта гибель людей на Украине.
Сопредседатель Социал-демократической партии ФРГ Заския Эскен сказала, что Дитер Болен достаточно богат и не пострадает от роста цен. Она также отметила, что игнорировать страдания людей может только морально развращенный человек.
Опубликовано: Светлана Репина
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