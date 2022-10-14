Приложение «ВКонтакте» вновь стало доступно в App Store

Приложение социальной сети «ВКонтакте» вновь стало доступно в App Store после удаления.

14 октября мобильное приложение российской социальной сети «ВКонтакте» вновь стало доступно для пользователей в App Store на iOS после удаления, которое произошло 26 сентября этого года.

Также пользователи «ВКонтакте» могут скачать в маркетплейсе App Store и другие ранее удалённые из-за санкций Великобритании приложения VK, среди которых «VK Музыка», «VK Мессенджер», а также «VK Клипы».