Приложение «ВКонтакте» вновь стало доступно в App Store
2022-10-14
00:15
Приложение социальной сети «ВКонтакте» вновь стало доступно в App Store после удаления.
14 октября мобильное приложение российской социальной сети «ВКонтакте» вновь стало доступно для пользователей в App Store на iOS после удаления, которое произошло 26 сентября этого года.
Также пользователи «ВКонтакте» могут скачать в маркетплейсе App Store и другие ранее удалённые из-за санкций Великобритании приложения VK, среди которых «VK Музыка», «VK Мессенджер», а также «VK Клипы».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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