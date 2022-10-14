Кулеба: Украина намерена скупить в Африке оружие советского образца
2022-10-14
00:22
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил о желании Украины скупить в Африке старое оружие советского образца.
14 октября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-послом США в РФ Майклом Макфолом, о планах Киева по закупке оружия советского образца в странах Африки.
Кулеба также отметил, что Соединённые Штаты и страны-участницы Европейского союза подталкивают Украину к проведению переговоров с африканскими лидерами, чтобы переманить их на свою сторону, однако большая часть из них занимают пророссийскую позицию в украинском конфликте.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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