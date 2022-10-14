Британцев призывают использовать освещение и отопление только при необходимости

Джонатан Брирли, глава британского энергетического регулятора Ofgem призвал население снизить потребление электричества и газа. Он подчеркнул, что это позволит не только сэкономить средства, но и избежать отключений.

Брирли сказал, что потребление энергии нужно сократить, где только возможно. В частности, он рекомендует включать отопление и освещение в помещениях только при необходимости, а также выключать из розеток электроприборы и снизить уровень обогрева в домах.

Глава Ofgem утверждает, что это позволит сэкономить миллиарды фунтов. Он также призвал активизировать развитие ядерной и зеленой энергетики, чтобы обеспечить безопасность страны.