Джо Байден не собирается встречаться с Владимиром путинным на саммите G20

2022-10-14

00:38

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил Джо Байден не планирует встречаться с Владимиром Путиным во время саммита G20.

Кирби уточнил, что у американского президента нет планов встречаться в российским коллегой ни на предстоящем мероприятии в Индонезии, ни вообще в ближайшее время. 

Он также сказал, что Джо Байден не считает возможным вести дела с Россией, как раньше, в связи с ситуацией на Украине. Что касается обсуждения обмена заключенных, в том числе Бриттни Грайнер, возможность обсуждения с Путиным этого вопроса Байден допустил только гипотетически. 

Опубликовано: Светлана Репина







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