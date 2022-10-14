Джо Байден не собирается встречаться с Владимиром путинным на саммите G20
2022-10-14
00:38
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил Джо Байден не планирует встречаться с Владимиром Путиным во время саммита G20.
Кирби уточнил, что у американского президента нет планов встречаться в российским коллегой ни на предстоящем мероприятии в Индонезии, ни вообще в ближайшее время.
Он также сказал, что Джо Байден не считает возможным вести дела с Россией, как раньше, в связи с ситуацией на Украине. Что касается обсуждения обмена заключенных, в том числе Бриттни Грайнер, возможность обсуждения с Путиным этого вопроса Байден допустил только гипотетически.
Опубликовано: Светлана Репина
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Джо Байден не собирается встречаться с Владимиром путинным на саммите G20
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