Джо Байден не собирается встречаться с Владимиром путинным на саммите G20

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил Джо Байден не планирует встречаться с Владимиром Путиным во время саммита G20.

Кирби уточнил, что у американского президента нет планов встречаться в российским коллегой ни на предстоящем мероприятии в Индонезии, ни вообще в ближайшее время.

Он также сказал, что Джо Байден не считает возможным вести дела с Россией, как раньше, в связи с ситуацией на Украине. Что касается обсуждения обмена заключенных, в том числе Бриттни Грайнер, возможность обсуждения с Путиным этого вопроса Байден допустил только гипотетически.