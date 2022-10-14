Кулеба заявил, что конфликт Украины и России закончится дипломатией
2022-10-14
00:40
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинский конфликт закончится за столом переговоров с Москвой.
В пятницу, 14 октября 2022 года, возглавляющий Министерство иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время своего разговора с пранкерами заявил, что украинский конфликт «закончится дипломатией».
Кулеба добавил, что «баланс за столом переговоров будет определен ситуацией на поле боя и ситуацией в экономике России», поэтому Киев рассчитывает на поддержку своих западных спонсоров, которые снабжают ВСУ оружием и вводят антироссийские санкции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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