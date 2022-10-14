Кулеба заявил, что конфликт Украины и России закончится дипломатией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинский конфликт закончится за столом переговоров с Москвой.

В пятницу, 14 октября 2022 года, возглавляющий Министерство иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время своего разговора с пранкерами заявил, что украинский конфликт «закончится дипломатией».

Кулеба добавил, что «баланс за столом переговоров будет определен ситуацией на поле боя и ситуацией в экономике России», поэтому Киев рассчитывает на поддержку своих западных спонсоров, которые снабжают ВСУ оружием и вводят антироссийские санкции.