Глава НАТО пообещал Украине «глушилки» для беспилотников

2022-10-14

00:44

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что в ближайшее время Украина получит от Альянса оборудование для борьбы с беспилотниками.

По словам Столтенберга, речь идет о сотнях «глушилок», которые сделают дроны иранского и российского производства неэффективными. 

Ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что у Запада достаточно оружия для поставок Украине. Он также сказал, что Великобритания может вести новую цепочку таких поставок выполнять ремонт оружия.

Опубликовано: Светлана Репина







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