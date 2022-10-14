Глава НАТО пообещал Украине «глушилки» для беспилотников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что в ближайшее время Украина получит от Альянса оборудование для борьбы с беспилотниками.

По словам Столтенберга, речь идет о сотнях «глушилок», которые сделают дроны иранского и российского производства неэффективными.

Ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что у Запада достаточно оружия для поставок Украине. Он также сказал, что Великобритания может вести новую цепочку таких поставок выполнять ремонт оружия.