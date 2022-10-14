В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за аварии с сухогрузом

2022-10-14

00:49

Движение судов в Босфорском проливе приостановлено на неопределённый срок из-за произошедшей аварии с сухогрузом.

14 октября Служба береговой охраны Турецкой Республики в официальном аккаунте Twitter сообщила о том, что движение судов в Босфорском проливе временно приостановлено из-за аварии с сухогрузом.

Отмечается, что на место произошедшего инцидента в проливе Босфор были незамедлительно отправлены буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-8, а также быстроходное спасательное судно KEGM-8.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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