В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за аварии с сухогрузом
2022-10-14
00:49
Движение судов в Босфорском проливе приостановлено на неопределённый срок из-за произошедшей аварии с сухогрузом.
14 октября Служба береговой охраны Турецкой Республики в официальном аккаунте Twitter сообщила о том, что движение судов в Босфорском проливе временно приостановлено из-за аварии с сухогрузом.
Отмечается, что на место произошедшего инцидента в проливе Босфор были незамедлительно отправлены буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-8, а также быстроходное спасательное судно KEGM-8.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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