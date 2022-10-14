Франция не хочет создания хаба в Турции для обеспечения Европы российским газом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для Европы нет смысла создавать какую-либо инфраструктуру для увеличения импорта российского газа. Это касается и газового хаба в Турции.

Макрон подчеркнул, что Европа старается избавиться от зависимости от энергоносителей из России. По этой причине он не видит смысла в создании такого хаба.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в Турции может быть создан крупнейший в Европе газовый хаб. По его мнению, туда можно перенаправить тот объем газа, который ранее поставлялся в Европу по «Северному потоку».

