Франция не хочет создания хаба в Турции для обеспечения Европы российским газом
2022-10-14
00:52
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для Европы нет смысла создавать какую-либо инфраструктуру для увеличения импорта российского газа. Это касается и газового хаба в Турции.
Макрон подчеркнул, что Европа старается избавиться от зависимости от энергоносителей из России. По этой причине он не видит смысла в создании такого хаба.
Ранее Владимир Путин сообщил, что в Турции может быть создан крупнейший в Европе газовый хаб. По его мнению, туда можно перенаправить тот объем газа, который ранее поставлялся в Европу по «Северному потоку».
Опубликовано: Светлана Репина
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