Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг Уиллис опубликовала нежное фото с мужем
2022-10-14
01:13
Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг Уиллис опубликовала фото, на котором муж нежно целует ее в щеку во время прогулки в Музее полетов в Санта-Монике (Калифорния). Она написала «Я тоже его люблю».
В марте этого года семья Брюса Уиллиса сообщила, что ему поставили диагноз афазия. Это состояние, в котором человек теряет способность понимать и выражать речь. С тех пор актер больше не снимается в фильмах.
Но некоторые из недавно законченных фильмов с Брюсом Уиллисом еще ждут выхода. На этой неделе появился трейлер к одному из них. Фильм называется Paradise City, Уиллис играет в нем с Джоном Траволтой.
Опубликовано: Светлана Репина
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