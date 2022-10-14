Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг Уиллис опубликовала нежное фото с мужем

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг Уиллис опубликовала фото, на котором муж нежно целует ее в щеку во время прогулки в Музее полетов в Санта-Монике (Калифорния). Она написала «Я тоже его люблю».

В марте этого года семья Брюса Уиллиса сообщила, что ему поставили диагноз афазия. Это состояние, в котором человек теряет способность понимать и выражать речь. С тех пор актер больше не снимается в фильмах.

Но некоторые из недавно законченных фильмов с Брюсом Уиллисом еще ждут выхода. На этой неделе появился трейлер к одному из них. Фильм называется Paradise City, Уиллис играет в нем с Джоном Траволтой.