Львова-Белова объявила об отсрочке от частичной мобилизации для многодетных отцов

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова объявила о новой отсрочке от частичной мобилизации для многодетных отцов.

14 октября уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в своём Telegram-канале объявила подписчикам о новой отсрочке от частичной мобилизации для участия в СВО РФ на Украине для многодетных отцов детей до 16 лет.

Также Львова-Белова добавила, что согласно Указанию Генштаба ВС РФ отсрочка также предоставляется отцам трёх и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью, ребенка с паллиативным статусом.