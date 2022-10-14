Львова-Белова объявила об отсрочке от частичной мобилизации для многодетных отцов
2022-10-14
01:15
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова объявила о новой отсрочке от частичной мобилизации для многодетных отцов.
14 октября уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в своём Telegram-канале объявила подписчикам о новой отсрочке от частичной мобилизации для участия в СВО РФ на Украине для многодетных отцов детей до 16 лет.
Также Львова-Белова добавила, что согласно Указанию Генштаба ВС РФ отсрочка также предоставляется отцам трёх и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью, ребенка с паллиативным статусом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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