Джейми Ли Кертис возмущена отношением к ее дочери-трансгендеру
2022-10-14
01:29
Актриса Джейми Ли Кертис в интервью радиосети Cadena SER рассказала, что ее дочери Руби Гест угрожают. Причина заключается в том, что Руби – трансгендер. Кертис сравнила трансфобию с фашизмом, истреблением людей.
Руби – дочь Джейми Ли Кертис от Кристофера Геста. В 2020 году она стала транссексуалом. Руби рассказывает, что боялась ассказать об этом родителям, поэтому написала матери текстовое сообщение.
На днях Руби Гест вместе с сестрой Энни Гест сопровождали Джейми Ли Кертис на премьеру ее нового фильма. Четыре месяца назад состоялась свадьба Руби с ее партнером Кинтией.
Опубликовано: Светлана Репина
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