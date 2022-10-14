Джейми Ли Кертис возмущена отношением к ее дочери-трансгендеру

Актриса Джейми Ли Кертис в интервью радиосети Cadena SER рассказала, что ее дочери Руби Гест угрожают. Причина заключается в том, что Руби – трансгендер. Кертис сравнила трансфобию с фашизмом, истреблением людей.

Руби – дочь Джейми Ли Кертис от Кристофера Геста. В 2020 году она стала транссексуалом. Руби рассказывает, что боялась ассказать об этом родителям, поэтому написала матери текстовое сообщение.

На днях Руби Гест вместе с сестрой Энни Гест сопровождали Джейми Ли Кертис на премьеру ее нового фильма. Четыре месяца назад состоялась свадьба Руби с ее партнером Кинтией.