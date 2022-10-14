Фигуранты уголовного дела о теракте на Крымском мосту арестованы

2022-10-14

01:38

Суд Симферополя арестовал пятерых фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту.

14 октября информационное агентство «Интерфакс», со ссылкой на осведомлённый источник, сообщило о том, что Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту.

Подозреваемые Артём Азатьян, Георги Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян заключены под стражу сроком до 8 декабря согласно избранной меры наказания судом Симферополя по ходатайству следствия.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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