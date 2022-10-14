Фигуранты уголовного дела о теракте на Крымском мосту арестованы
2022-10-14
01:38
Суд Симферополя арестовал пятерых фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту.
14 октября информационное агентство «Интерфакс», со ссылкой на осведомлённый источник, сообщило о том, что Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту.
Подозреваемые Артём Азатьян, Георги Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян заключены под стражу сроком до 8 декабря согласно избранной меры наказания судом Симферополя по ходатайству следствия.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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