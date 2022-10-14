В Беларуси ввели режим контртеррористической операции
2022-10-14
01:46
Глава МИД Беларуси Владимир Макей сообщил о введении в стране режима контртеррористической операции.
14 октября российская газета «Известия», со ссылкой на заявление главы белорусского внешнеполитического ведомства Владимира Макея, сообщила о введении на территории Беларуси режима контртеррористической операции.
Макей пояснил, что данная мера была принята ввиду информации о том, что «со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси».
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Семьи 5 погибших мобилизованных в Челябинской области получат по 1 млн рублей
Баскетболистка Бриттни Грайнер все больше боится, что ее не освободят по обмену
Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию
Японская ракета с 8 спутниками вышла из строя и самоуничтожилась
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси