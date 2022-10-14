В Беларуси ввели режим контртеррористической операции

2022-10-14

01:46

Глава МИД Беларуси Владимир Макей сообщил о введении в стране режима контртеррористической операции.

14 октября российская газета «Известия», со ссылкой на заявление главы белорусского внешнеполитического ведомства Владимира Макея, сообщила о введении на территории Беларуси режима контртеррористической операции.

Макей пояснил, что данная мера была принята ввиду информации о том, что «со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси».

Опубликовано: Диана Мудреченко







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: