Шон Кэнан чуть не погиб на съемках «Каратэ-пацан»
2022-10-14
01:47
55-летний актер Шон Кэнан рассказал, как чуть не погиб на съемках фильма «Каратэ-пацан-3». Когда съемочную группу отпустили на каникулы, Кэнан с другом отправился в Лас-Вегас, хотя у него болели ноги после съемок сцены драки накануне.
Шон потерял сознание в казино «Дюны». Как оказалось, у него было внутреннее кровотечение, и кровь просто стекала по бедренной артерии. В больнице ему сказали, что попытаются спасти его жизнь, но не уверены, что получится.
Кэнан признается, что это был самый страшный момент в его жизни. При этом он постоянно думал о том, как сохранить свою роль. Актера вылечили, и менее чем через две недели он вернулся на съемочную площадку.
Опубликовано: Светлана Репина
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