Японская ракета с 8 спутниками вышла из строя и самоуничтожилась
2022-10-14
02:07
Японское космическое агентство заявило, что ракета с восемью спутниками вышла из строя сразу после старта. Ее полет пришлось прервать по команде самоуничтожения. Это стало первым неудачным запуском ракеты в стране почти за 20 лет.
Президент Японского агентства аэрокосмических исследований Хироши Ямакава сообщил, что ракета Epsilon-6 находилась в неправильном положении для орбиты вокруг Земли. Причины сбоя пока установить не удалось.
Ракета впервые несла коммерческие спутники, в том числе созданные частными компаниями. Предполагается, что обломки упали в мое к востоку от Филиппин.
Опубликовано: Светлана Репина
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Японская ракета с 8 спутниками вышла из строя и самоуничтожилась
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