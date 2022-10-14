Японская ракета с 8 спутниками вышла из строя и самоуничтожилась

Японское космическое агентство заявило, что ракета с восемью спутниками вышла из строя сразу после старта. Ее полет пришлось прервать по команде самоуничтожения. Это стало первым неудачным запуском ракеты в стране почти за 20 лет.

Президент Японского агентства аэрокосмических исследований Хироши Ямакава сообщил, что ракета Epsilon-6 находилась в неправильном положении для орбиты вокруг Земли. Причины сбоя пока установить не удалось.

Ракета впервые несла коммерческие спутники, в том числе созданные частными компаниями. Предполагается, что обломки упали в мое к востоку от Филиппин.