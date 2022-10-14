Снижение уровня воды в озере Мид обнаружило сюрприз возрастом 12 миллионов лет

Уровень воды в озере Мид продолжает падать из-за усиления засухи на западе США и чрезмерного использования реки Колорадо. Падение уровня воды обнажило осадочные породы, которых не видели почти столетие.

По словам исследователей из Университета Невады в Лас-Вегасе (UNLV), эти осадочные породы пронизаны вулканическим пеплом, который выпал на юг Невады во время извержений вулканов примерно 12 миллионов лет назад.

После того, как собранные образцы были подвергнуты химическому анализу и сопоставлены с пеплом от известных вулканических извержений на западе США, ученые определили, что возраст слоев пепла в основном составляет от 6 до 12 млн лет. Часть найденного пепла относится к извержениям 32 000 лет назад.