В Беларуси предупредили о высоком риске начала Третьей мировой войны
2022-10-14
02:31
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей предупредил общественность о высоком риске начала Третьей мировой войны.
14 октября глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей в своём официальном пресс-релизе заявил о том, что в современной геополитической ситуации риск начала Третьей мировой войны кране высок.
Макей убеждён, что современные политические лидеры «не способны принять решение стратегического характера, остановиться, подумать и определить, что в данной ситуации важнее», что и ставит под угрозу безопасность всего мирового сообщества.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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