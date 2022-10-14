В Беларуси предупредили о высоком риске начала Третьей мировой войны

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей предупредил общественность о высоком риске начала Третьей мировой войны.

14 октября глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей в своём официальном пресс-релизе заявил о том, что в современной геополитической ситуации риск начала Третьей мировой войны кране высок.

Макей убеждён, что современные политические лидеры «не способны принять решение стратегического характера, остановиться, подумать и определить, что в данной ситуации важнее», что и ставит под угрозу безопасность всего мирового сообщества.