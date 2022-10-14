Reuters: Илон Маск находится под следствием из-за сделки с Twitter

Американский миллиардер Илон Маск находится под следствием федеральных властей из-за сделки по покупке Twitter.

14 октября международное агентство новостей Reuters заявило, что руководитель SpaceX и Tesla Илон Маск находится под федеральным следствием, связанным с его сделкой по поглощению Twitter.

Представители Twitter заявляют, что обратились к судье штата Делавэр, чтобы тот приказал адвокатам неординарного американского миллиардера Маска предоставить документы, которые должны были быть переданы ещё несколько месяцев назад.