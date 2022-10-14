Кристина Орбакайте показала, где находится ее младший сын Дени Байсаров

Недавно появилась информация о том, что старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков покинул Россию. Он пересек границу с Эстонией пешком. При этом о младшем сыне певицы Дени Байсарове ничего не сообщалось.

Но Орбакайте опубликовала в своем блоге фотографию с Дени. Снимок сделан в домашнем интерьере и говорит сам за себя: Дени Байсаров не покидал страну и находится в Москве.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева уехала из России в Израиль вместе с детьми, не взяв обратного билета. Ее муж Максим Галкин находится там уже несколько месяцев.