Польский генерал в отставке Мирослав Ружаньски в эфире радио ZET заявил, что должны быть созданы "такие условия, чтобы украинцы могли защищаться, наступая".

"Лучшая форма защиты — это нападение. Если кто-то забывает об этом, он часто проигрывает", - подчеркнул Ружаньски.

Его заявление уже цитируют российские СМИ.

"Польский генерал призвал Украину напасть на Россию", — пишет портал "Спутник".

Генерал утверждает, что украинцы должны атаковать базы снабжения и пути сообщения в России, по которым доставляется оружие и боевые системы для россиян.

"Я бы атаковал эти цели", — сказал Ружанский.

Слова Ружаньского цитирует СМИ России. Кроме того, россияне цитируют заявление бывшего президента Польши Леха Валенсы, который утверждал, что "население России не должно превышать 50 миллионов человек".

В ответ пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сравнила его с Андреем Чикатило, серийным насильником и убийцей.

"Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который мечтал "жить как в Польше между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного", — прокомментировала Захарова.