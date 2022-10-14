Польский генерал Ружаньски призвал Украину напасть на территорию России
2022-10-14
07:18
Польский генерал в отставке Мирослав Ружаньски в эфире радио ZET заявил, что должны быть созданы "такие условия, чтобы украинцы могли защищаться, наступая".
"Лучшая форма защиты — это нападение. Если кто-то забывает об этом, он часто проигрывает", - подчеркнул Ружаньски.
Его заявление уже цитируют российские СМИ.
"Польский генерал призвал Украину напасть на Россию", — пишет портал "Спутник".
Генерал утверждает, что украинцы должны атаковать базы снабжения и пути сообщения в России, по которым доставляется оружие и боевые системы для россиян.
"Я бы атаковал эти цели", — сказал Ружанский.
Слова Ружаньского цитирует СМИ России. Кроме того, россияне цитируют заявление бывшего президента Польши Леха Валенсы, который утверждал, что "население России не должно превышать 50 миллионов человек".
В ответ пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сравнила его с Андреем Чикатило, серийным насильником и убийцей.
"Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который мечтал "жить как в Польше между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного", — прокомментировала Захарова.
Опубликовано: Николай Скира
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