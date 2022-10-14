Германия отказалась размещать в Литве постоянные военные соединения

Министр обороны Германии сообщил, что в случае необходимости немецкие войска доберутся до Вильнюса через 10 дней, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Это не то, о чем мы договаривались", - отвечают литовцы и утверждают, что по договоренности немецкие солдаты должны были постоянно находиться на их территории, охраняя восточный фланг НАТО.

С 2017 года в Литве дислоцируется батальон НАТО, насчитывающий в настоящее время около 1600 солдат. Более половины из них принадлежат Бундесверу.

После начала российской спецоперации в Украине НАТО решило усилить свой восточный фланг.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в случае угрозы солдаты из ФРГ прибудут в Литву в течение десяти дней.

"Это не то соглашение, которое у нас ест. Немцы подтвердили, что да, в случае опасности они приедут. Соглашение, подписанное президентом Гитанасом Науседой и канцлером Олафом Шольцем, касается боеспособной бригады в Литве. У правительства есть четкие договоренности о приеме бригады, и получается, что теперь оно должно будет направить немцам приглашение, чтобы определить, будет ли подходящая для них дата их прибытия", - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис которого цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung.