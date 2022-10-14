Кулеба: уверен, что конфликт закончится дипломатией
2022-10-14
07:56
Глава МИД Украины Кулеба: конфликт с Россией решится на поле боя и закончится дипломатией.
14 октября РИА Новости сообщили, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) сообщил свою позицию по разрешению конфликта на Украине. Кулеба предположил, что конфликт с Россией закончится дипломатией, но Киев рассчитывает с помощью западных санкций и западного оружия максимально обратить ситуацию в свою пользу.
Российские пранкеры выдавали себя за бывшего посла США в РФ Майкла Макфола и видео этого разговора размещено в Тelegram-канале Вована и Лексуса. Также Кулеба признал, что Киев причастен к взрывам в Крыму и Белгородской области и рассказал что Украине нужно 5 млрд. в месяц. По его словам, ситуация нестабильная, поэтому конфликт необходимо завершить быстрее.
Опубликовано: Елена Калиновская
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