Глава МИД РБ Макей объявил о введеннии режима контртеррористической операции в Беларуси
2022-10-14
08:24
По словам Владимира Макея, в Беларуси ввели режим проведения контртеррористической операции.
Российское издание "Известия" со ссылкой на заявление главы МИД Беларуси Владимира Макей сообщило о введении режима контртеррористической операции.
По заявлению Макея, это сделано для защиты границ Беларуси и граждан нашей страны.
Решение принималось на совещании между президентом Республики Беларусь и главами силовых структур.
"Мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта. Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции", - сказал Макей в интервью "Известиям".
Опубликовано: Николай Скира
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