Глава МИД РБ Макей объявил о введеннии режима контртеррористической операции в Беларуси

По словам Владимира Макея, в Беларуси ввели режим проведения контртеррористической операции.

Российское издание "Известия" со ссылкой на заявление главы МИД Беларуси Владимира Макей сообщило о введении режима контртеррористической операции.

По заявлению Макея, это сделано для защиты границ Беларуси и граждан нашей страны.

Решение принималось на совещании между президентом Республики Беларусь и главами силовых структур.

"Мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта. Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции", - сказал Макей в интервью "Известиям".