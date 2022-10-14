NASA: К Земле летят 30 тысяч астероидов, любой из них может уничтожить планету

В сторону нашей планеты летят около тридцати тысяч опасный астероидов, которые могут уничтожить всю жизнь.

Как сообщают исследователи космической компании NASA, в сторону Земли сейчас направляются около 30 тысяч астероидов.

При этом попадание даже одного из них по нашей планете может привести к уничтожению всей жизни на ней.

"К Земле приближаются 30 тысяч опасных астероидов.Столкновение с любым из них грозит планете глобальной катастрофой", – сообщили в NASA.

Сейчас сразу несколько обсерваторий наблюдают за движением небесных тел.