Илон Макс объявил о прекращении работы спутников Starlimk над Украиной

Спутники бесплатной столовой связи Starlink больше не будут работать над Украиной.

Американский миллиардер Илон Маск ранее заявил, что будет помогать Вооруженным силам Украины, предоставляя им бесплатное пользование связью через спутники Starlink.

Теперь же его компания SpaceX прекращает финансирование работы спутников над территорией Украины.

Руководство SpaceX уведомило правительство Соединённых Штатов Америки, что компания больше в состоянии продолжать финансирование проекта для Украины.

Также сегодня стало известно о том, что Илон Маск находится под федеральным следствием из-за сделки о покупке Twitter.