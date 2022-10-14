Скрытые причины "зверского" аппетита, приводящего к ожирению, назвал диетолог Борис Никулин
2022-10-14
09:56
Все ииетологи рекомендуют заканчивать приём пищи до того, как вы почувствуете, что наелись, потому что насыщение приходит немного с задержкой.
"Чрезмерный голод, особенно после прима пищи, — это сигнал организма, который пытается сказать, что с ним что-то не так. Причинами такого состояния могут быть диеты, болезни или психические изменения",- Борис Никулин.
Расстройства пищевого поведения:
Постоянное ограничение в питании вызывает замедление метаболизма. Чувство сытости не приходит, и мозг не получает сигналы о поступлении пищи в организм. На фоне эмоционального расстройства нарушается и нейронная связь между приёмом пищи и ощущениями в теле.
Нервные потрясения могут выражаться настолько ярко, что оно попросту не справляется и перестаёт регулировать аппетит и сытость.
Стресс:
Как бы далеко ни продвинулась эволюция, всё-таки люди — млекопитающие. Животные знают: если есть еда, значит, есть стабильность и безопасность. Этот механизм отпечатался и в нашем подсознании.
Только большинство современных людей, страдающих от расстройства пищевого поведения, используют обратную логику: себя можно успокоить, если поесть.
Таким образом, еда становится наградой и способом морально себя поддержать. Как итог мы перестаём понимать, когда испытываем настоящий голод, а когда нам грустно или страшно.
Ожирение:
Избыточный вес и, как следствие, постоянное переедание и растянутый желудок — частые причины «зверского» аппетита. Люди, обладающие повышенным индексом массы тела, намного чаще испытывают голод.
Заболевания желудочно-кишечного тракта:
Например, язвенная болезнь и гастриты могут сопровождаться невыносимым чувством голода, который заглушить практически невозможно. Заниматься самолечением в этом случае нельзя.
Обязательно обратитесь к специалисту, чтобы пройти полное обследование ЖКТ и поскорее решить проблему.
Недостаток сна:
Борис: Частый недосып стимулирует образование нейространсмиттера орексина, который отвечает за приступы голода.
Его повышенный уровень влияет на уровень сахара в крови и метаболизм в жировых тканях.
Стоит насторожиться, если ваш сон чаще всего длится четыре часа вместо положенных восьми и вас постоянно преследует чувство голода.
В этом случае следует сдать анализы и обратить внимание на режим сна и отдыха.
Проблемы со щитовидной железой:
Различные заболевания и нарушения в работе щитовидной железы вызывают чувство голода.
Например, чрезмерная функция щитовидной железы увеличивает расход энергии. Что делать? Выход один — обратиться к эндокринологу, пройти ультразвуковое обследование щитовидной железы и сдать анализы на уровень её гормонов.
Чрезмерный голод, особенно после приёма пищи, — это сигнал организма, который пытается сказать, что с ним что-то не так.
Если долго игнорировать симптомы, нарушения могут стать необратимыми.
Опубликовано: Игнат Ветров
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