Смольянинов объяснил свой спешный отъезд в Америку
2022-10-14
10:03
Звезда картины "9 рота" Артур Смольянинов высказался против спецоперации в Украине, а теперь покинул РФ. Он утверждает, что это не связано с частичной мобилизацией, объявленной в стране.
Отечественный актер театра и кино Артур Смольянинов высказался против спецоперации России на Донбассе, а совсем недавно покинул родное государство.
Знаменитость утверждает, что его отъезд не связан с объявлением частичной мобилизации в РФ.
Смольянинов стал получать предложения о съемках в кино за рубежом. Звезда экрана понимает, что его отъезд в США соотечественники могут интерпретировать неверно, но это ему безразлично.
Сам актёр пребывает в смешанных чувствах, о чём он и поведал в интервью "Экспресс газете": "Мне кажется, что мой герой на грани пропасти. Это странное ощущение, я просто растерян. Черт его знает".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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