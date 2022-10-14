Смольянинов объяснил свой спешный отъезд в Америку

Звезда картины "9 рота" Артур Смольянинов высказался против спецоперации в Украине, а теперь покинул РФ. Он утверждает, что это не связано с частичной мобилизацией, объявленной в стране.

Отечественный актер театра и кино Артур Смольянинов высказался против спецоперации России на Донбассе, а совсем недавно покинул родное государство.

Знаменитость утверждает, что его отъезд не связан с объявлением частичной мобилизации в РФ.

Смольянинов стал получать предложения о съемках в кино за рубежом. Звезда экрана понимает, что его отъезд в США соотечественники могут интерпретировать неверно, но это ему безразлично.

Сам актёр пребывает в смешанных чувствах, о чём он и поведал в интервью "Экспресс газете": "Мне кажется, что мой герой на грани пропасти. Это странное ощущение, я просто растерян. Черт его знает".