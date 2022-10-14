Московская домработница поделилась наблюдениями о коренных жителях Российской столицы
2022-10-14
10:05
В московских домах очень часто бывает полный бардак, и владельцы вовсе этого не стыдятся. Об этом рассказала домработница, убирающая столичные апартаменты.
Жители столицы не любят делать уборку в своих домах, и они совершенно не испытывают неловкости по этому поводу - объяснила наемная домработница.
Если клиент начинает предлагать помощь в уборке или приносит извинения за хаос в квартире, то вероятнее всего этот человек не коренной москвич, а приезжий.
Такой вывод сделала женщина, регулярно проводящая уборку в московских домах.
По ее наблюдениям, услугу по уборке квартиры обычно заказывают мужчины в возрасте 28-35 лет. Они очень много работают и поэтому не могут содержать свои жилища в чистоте.
Что касается женщин, то для хозяек квартир, по мнению столичной домработницы, присуща такая черта, как минимализм.
Они не держат в доме ковров, не любят мелкие безделушки и прочие вещи, захламляющие пространство.
Опубликовано: Антон Райт
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