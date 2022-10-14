Облегчите себе огородные труды сделав высокие грядки

Высокие грядки - это тот агротехнический прием, который дачнику стоит взять на заметку. У такого метода выращивания масса преимущест, какие - расскажут опытные садоводы.

Весной высокие грядки будут быстрее прогреваться, поэтому и высаживать на них можно гораздо раньше.

Идеально подходит для выращивания зелени. Оптимальный вариант для северных регионов.

Высокая грядка дает возможность сформировать индивидуальный грунт для каждого вида огородных культур.

Особенно актуально это в случае с истощенным грунтом, который нужно сначала хорошо удобрить.

В высокие грядки можно добавлять любые добавки, в том числе и песок для моркови.

На высоких грядках мульча лучше сохраняется от действия ветра и осадков. Солома и другой материал останутся в пределах огороженного участка земли.

Высокие грядки защищают от возможных перепадов температур и внезапных заморозков на почве. Верх гряды всегда будет нагрет сильнее, чем земля у подножия.

Поднятые над землей посадки надежнее защищены от сорняков. Растения не только высоко посажены, но и огорожены со всех сторон, что заметно снижает риск попадания сорных семян на грядку.

Дачнику легче поливать, рыхлить, пропалывать высокую грядку.

Такие грядки легко делаются с помощью подручных средств, в ход может пойти все что угодно: шифер, старые доски, фанера.

Кроме того, высокие грядки выглядят эстетичнее и ухоженнее, чем обычные. Они остаются аккуратными долгое время и не теряют свою форму.

Тропинки между посадками будут чистыми, их можно засеять газонной травой или облагородить плиткой, досками, камешками - чем только душа пожелает.