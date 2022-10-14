Продюсер Рудченко высказался о возвращении Покровского в РФ

Музыкальный продюсер Павел Рудченко поделился соображениями по поводу заявления солиста группы "Ногу свело!" Макса Покровского о том, что он планирует вернуться в Россию.

Павел Рудченко дал комментарии относительно заявления вокалиста "Ногу свело!" Макса Покровского о возвращении на родину в интервью "Экспресс-газете".

В настоящее время исполнитель пребывает в Америке, активно выступая против проводимой спецоперации РФ в Украине. Покровский намерен вернуться в родное государство.

Рудченко убеждён, что возвращаться на родину после всего сказанного артисту нельзя.

Продюсер поделился мнением относительно персоны Покровского: "Он правильно сделал, что уехал в США. Покровский там творит, что-то выпускает. Пусть там и работает. Тут больше вопросов к нему как к личности, а не как к артисту".