После развода с Варнавой у Молочникова завязался роман с Софьей Капковой
2022-10-14
10:35
У продюсера есть дочка от первого брака и она старше режиссера на тринадцать лет.
Хотя Александр Молочников еще совсем недавно считался одним из перспективных молодых режиссеров России, все равно находился в тени своей избранницы - Екатерины Варнавы.
Отношения у Александра и Екатерины завязались два года назад, потом пара поженилась, но счастливого брака не получилось. Варнава и Молочников развелись.
А теперь стали дальше друг от друга и в буквальном смысле: Екатерина осталась в Москве, а Александр перебрался в США. К слову, Молочников рассказал, что в первоначальном плане был совместный отъезд его и Варнавы в США. Они планировали даже завести ребенка.
Но, похоже, режиссер уже оправился от разрыва. По информации Телеграм-канала «Тушите свет», его заметили в Нью-Йорке с новой девушкой. Избранница Молочникова - продюсер Софья Капкова, которая тоже уехала из России.
Капкова старше Молочникова на 13 лет, ей сейчас 43 года. У женщины есть дочь Зоя от предыдущего брака. Экс-муж женщины - бывший руководитель Департамента культуры Москвы Сергей Капков.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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