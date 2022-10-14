SHAMAN обрадовал фанатов выпуском новой композиции
2022-10-14
10:42
Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) выпустил новую песню "Вызов", которую анонсировал в своём Телеграм-канале.
Исполнитель SHAMAN выпустил новый трек, о чём поведал в своем Телеграм-канале.
Песня называется "Вызов", а повествует она о борьбе личности, настраивая каждого слушателя на жизнеутверждающий лад.
SHAMAN исполняет: "Мы сделаны словно из стали, мы душами стены ломали, мы видели цель и ни шагу назад".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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