Юдашкин, страдающий раком, изменился до неузнаваемости
2022-10-14
11:07
Именитый российский модельер Валентин Юдашкин похорошел, несмотря на то, что на протяжении многих лет борется с онкологией. Жена кутюрье выложила фото с мужем в сеть.
Накануне кутюрье Валентин Юдашкин вышел на прогулку по вечерней Москве в обществе своей жены Марины.
Снимки, которые супруга модельера выложила в сеть "говорят", что чудеса случаются.
На фотографиях Юдашкин не выглядит больным, а глаза его излучают радость.
Одна из фанаток мэтра моды написала: "Идет на поправку, сразу видно! Дай Бог помощи хорошему человеку! Чудо, случись".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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