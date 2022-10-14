Юдашкин, страдающий раком, изменился до неузнаваемости

2022-10-14

11:07

Именитый российский модельер Валентин Юдашкин похорошел, несмотря на то, что на протяжении многих лет борется с онкологией. Жена кутюрье выложила фото с мужем в сеть.

Накануне кутюрье Валентин Юдашкин вышел на прогулку по вечерней Москве в обществе своей жены Марины.

Снимки, которые супруга модельера выложила в сеть "говорят", что чудеса случаются.

На фотографиях Юдашкин не выглядит больным, а глаза его излучают радость.

Одна из фанаток мэтра моды написала: "Идет на поправку, сразу видно! Дай Бог помощи хорошему человеку! Чудо, случись".

Опубликовано: Наталья Гончарова







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