Times: в Англии назревает заговор против Лиз Трасс

Эту информацию английское издание The Times получило от высокопоставленного источника в консервативной партии Англии.

Как сообщает издание, среди депутатов-консерваторов прорабатывается идея о смещении Лиз Трасс с поста премьер-министра по причине провальных результатов ее первого месяца работы. Несколько десятков парламентариев и бывших министров намерены сформировать «совет старейшин», который будет наделен полномочиями для отправки Лиз Трасс в отставку.

По имеющейся информации, непродуманная политика Трасс в сфере налогообложения уже привела к хаосу на финансовых рынках, а также к резкому падению курса фунта стерлингов. В результате рейтинги британского премьера и консервативной партии, которую она представляет, начали стремительно падать, в то время как их конкуренты из лейбористской партии быстро набирают популярность.