Урожая будет больше: садоводы объяснили, почему важно провести осеннюю обрезку винограда
2022-10-14
11:08
Весной на побегах много сока, потому после обрезки растение может «заплакать», и «слезы» зальют молодые почки.
Перед зимовкой лозы винограда нужно обязательно обрезать. Дело в том, что это растение подвержено разным повреждениям, и срезанные раны заживают очень долго.
Весной на побегах много сока, потому после обрезки растение может "заплакать", и "слезы" зальют молодые почки. Это чревато как минимум плохим ростом, а как максимум - гибелью растения.
Молодые саженцы осенью обрезать не следует - в этот период растения расширяют корневую систему и создают новые побеги. Первую обрезку таких растений лучше провести по весне следующего года.
А вот старые саженцы нужно обязательно обрезать - так, чтобы все побеги были высотой около 1,5 метра. К процедуре нужно приступать после того, как опадут все листья.
В ноябре или декабре можно провести еще одну обрезку старых виноградных лоз. Удалить все зеленые побеги, потому что они подвержены заморозкам. Грядки с виноградной лозой нужно замульчировать насыпью из соломы, нетканых материалов, соломы, травы.
Поздней осенью нужно полностью обрезать все 2-летние побеги. Затем вырезать все двухлетние побеги - с боковыми однолетними побегами. Места больших повреждений нужно защитить мазью с добавлением фунгицида.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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