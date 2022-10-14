Компания Danone уходит из России, потеряв $1 млрд долларов
2022-10-14
11:15
Компания-производитель продуктов питания Danone объявила о намерениях продать весь свой бизнес в России.
Пресс-служба французской пищевой фирмы Danone объявила о намерении уйти с российского рынка, продав весь свой бизнес на территории России. По мнению администрации компании, таким образом фирма сумеет сохранить не только свои средства, но и не понесёт репутационного урона.
Вместе с тем экономисты утверждают, что в 2022 году российский филиал EDP Russia обеспечил пять процентов чистой прибыли Danone за год, что означает, что выход Danone из России лишит компанию не менее миллиарда долларов дохода.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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