Компания Danone уходит из России, потеряв $1 млрд долларов

2022-10-14

11:15

Компания-производитель продуктов питания Danone объявила о намерениях продать весь свой бизнес в России.

Пресс-служба французской пищевой фирмы Danone объявила о намерении уйти с российского рынка, продав весь свой бизнес на территории России. По мнению администрации компании, таким образом фирма сумеет сохранить не только свои средства, но и не понесёт репутационного урона.

Вместе с тем экономисты утверждают, что в 2022 году российский филиал EDP Russia обеспечил пять процентов чистой прибыли Danone за год, что означает, что выход Danone из России лишит компанию не менее миллиарда долларов дохода.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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