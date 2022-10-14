Светлаков публично вступился за Урганта, которого не пускают на Первый канал

Сергей заявил, что, невзирая на колоссальную волну хейта в сторону Ивана, он общается с ним, как и раньше.

Иван Ургант сегодня довольствуется корпоративами в регионах России, а его коллега по цеху Сергей Светлаков по-прежнему востребован на крупных телепроектах. Тем не менее, разные взгляды на происходящее в мире и стране не поссорили друзей.

Светлаков заявил, что, невзирая на колоссальную волну хейта в сторону Ивана Урганта, он общается с ним, как и раньше.

Знаменитости дружат семьями не первый год. Судя по всему, Сергей не мог промолчать и не предпринять попытку к защите приятеля.

"С Ваней мы видимся: ездим в гости друг к другу. Он мой друг, всегда им был и, я уверен, будет. Весь хейт, направленный на него, по моему мнению, жуткая несправедливость нашего острого времени. Надеюсь, мы это пройдем, головы остынут, и придет понимание, насколько нужны такие люди как он - способные воспитать новое поколение профессионалов", - заявил артист.

На защиту лишившегося работы на Первом телеканале Ивана Урганта недавно встала и актриса Юлия Меньшова. Она заявила, что нужно прекратить травлю в его адрес.