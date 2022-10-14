Лукашенко: в Беларуси введён режим повышенной террористической опасности
2022-10-14
11:57
Александр Лукашенко рассказал о режиме повышенной террористической угрозы в Беларуси.
14 октября Александр Лукашенко выступил на расширенном саммите Содружества независимых наций в казахстанской Астане, где уведомил своих коллег о том, что в Беларуси введён режим повышенной террористической угрозы. Днём ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей также сообщил, что в стране вводят режим контртеррористической операции.
Примечательно, что накануне глава белорусского Совбеза Александр Вольфович обвинил Польшу, Литву и Украину в подготовке террористов для захвата районного центра в Беларуси с последующим осуществлением серии терактов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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