Опытные садоводы дали советы по идеальной подготовке пионов к зимовке
2022-10-14
11:57
Эти цветы очень ценят заботу и в ответ радуют хозяев красивыми яркими «шапками» соцветий.
Чтобы пионы благополучно пережили зиму, о них нужно хорошо позаботиться. И сделать все процедуры до наступления морозов.
Прежде всего растение нужно подкормить. Растение за лето израсходовало много сил на формирование листвы и цветение. И подкормка позволит восполнить резерв. Обычно это период с середины сентября до середины октября.
В качестве подкормки нужно использовать комплексные удобрения для цветущих, в которых есть фосфор и калий. Азот не нужен. После внесения удобрений клумбу нужно полить.
Если растение повреждено вредителями, нужно обрезать пораженные стебли и листья, а сам куст обработать специальными средствами.
Если пионы слишком разрослись, их можно разделить на ряд делянок, которые затем станут самостоятельными растениями. Но это надо делать в сентябре - чтобы пионы успели до заморозков адаптироваться и укорениться.
Полив нужен только в случае засушливого лета и редких опадках осенью. Что касается обрезки, одни ее проводят в начале осени, другие, наоборот, - ждут морозов. Для этого острым секатором срезают ботву растения, оставив "пеньки" высотой 6-7 см.
На последнем этапе нужно укрыть растение опилками, перегноем, хвойным лапником, соломой, пленкой.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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