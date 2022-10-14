Успенская порекомендовала Покровскому жить своей жизнью, так как дверь в Россию для него закрыта

2022-10-14

12:01

Исполнительница шансона Любовь Успенская обратилась к лидеру музыкального коллектива Максу Покровскому, который уехал в США. Артистка посоветовала ему привыкнуть к жизни в новой стране, так как на родине его не ждут.

Певица Любовь Успенская дала совет вокалисту группы "Ногу свело!" Максиму Покровскому. Она рекомендует уехавшему в Штаты артисту обратить внимание на культуру и воспитание американцев.

Успенская назвала жизнь на чужбине выбором Покровского, призвав его жить своей жизнью.

В комментарии BLITZ+ певица поделилась мнением по поводу: "Он не дурак. Если Максим считает, что в США хорошо, то пусть и выкручивается. Это его проблемы".

Королева шансона убеждена люди, которым плохо в родном государстве, вряд ли будут счастливы в чужом.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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