Успенская порекомендовала Покровскому жить своей жизнью, так как дверь в Россию для него закрыта
2022-10-14
12:01
Исполнительница шансона Любовь Успенская обратилась к лидеру музыкального коллектива Максу Покровскому, который уехал в США. Артистка посоветовала ему привыкнуть к жизни в новой стране, так как на родине его не ждут.
Певица Любовь Успенская дала совет вокалисту группы "Ногу свело!" Максиму Покровскому. Она рекомендует уехавшему в Штаты артисту обратить внимание на культуру и воспитание американцев.
Успенская назвала жизнь на чужбине выбором Покровского, призвав его жить своей жизнью.
В комментарии BLITZ+ певица поделилась мнением по поводу: "Он не дурак. Если Максим считает, что в США хорошо, то пусть и выкручивается. Это его проблемы".
Королева шансона убеждена люди, которым плохо в родном государстве, вряд ли будут счастливы в чужом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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