Марочко: на окраинах Артемовска идут активные бои

Представитель ЛНР Андрей Марочко заявил об активных боях на окраинах Артемовска.

14 октября РИА Новости сообщили, что офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в своем Telegram-канале сообщил, что на окраинах Артемовска идут активные бои. Он утверждает, что в Артемовск для запугивания мирных жителей прислали украинских националистов и иностранных наемников.

Со слов офицера основной задачей группы является недопущение оставления позиций украинскими подразделениями. Кроме того, в ее задачи входит запугивание и выявление пророссийских взглядов у местных жителей. Ранее Марочко заявил о дезертирстве среди украинских военных на артемовском направлении из-за низкого морально-психологического состояния военнослужащих.